Economia Bolsas da Ásia fecham mistas, após rali em NY e revisão favorável do PIB japonês

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 8, após um rali em Wall Street e dados mostrarem que o Japão cresceu mais do que o esperado. Liderando ganhos na Ásia, o índice acionário Nikkei saltou 2,31% em Tóquio, a 28.065,28 pontos, após o avanço anualizado do Produto Interno Bruto (PIB) japonês entre abril e junho ser revisado para cima, de 2,2% para 3,5%.

Em outras partes da região asiática, o sul-coreano Kospi avançou 0,33% em Seul, a 2.384,28 pontos, e o Taiex subiu 1,20% em Taiwan, a 14.583,42 pontos.

Na quarta-feira, as bolsas de Nova York tiveram fortes ganhos, após o Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) aliviar preocupações sobre a inflação nos EUA.

Na China continental, porém, os mercados de ações ficaram no vermelho nesta quinta, um dia após dados de exportação evidenciarem a desaceleração da segunda maior economia do mundo em meio a surtos de covid-19 e a mais grave onda de calor em décadas.

O Xangai Composto recuou 0,33%, a 3.235,59 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,89%, a 2.104,39 pontos.

Em Hong Kong, o dia também foi de perdas: o Hang Seng teve queda de 1%, a 18.854,62 pontos, pressionado por ações de tecnologia.

Oceania

Na Oceania, a bolsa da Austrália foi impulsionada por comentários sugerindo que o banco central local, conhecido como RBA, poderá moderar o ritmo de aumento de juros.

O S&P/ASX 200 avançou 1,77% em Sydney, a 6.848,70 pontos. Na terça-feira, o RBA elevou seu juro básico em 50 pontos-base pela quarta vez consecutiva, a 2,35%.

*Com informações da Dow Jones Newswires