Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, à espera de indicadores dos EUA

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, 27, com investidores à espera de indicadores dos EUA para avaliar o impacto de pressões inflacionárias na maior economia do mundo.

O índice acionário japonês Nikkei caiu 0,33% em Tóquio hoje, a 28.549,01 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 0,18% em Hong Kong, a 29.113,20 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 0,09% em Seul, a 3.165,51 pontos, e o Taiex registrou perda de 0,25%, a 16.601,61 pontos.

Nas próximas horas, os EUA vão divulgar uma série de dados que poderão sinalizar possíveis efeitos da tendência de alta da inflação no país. Na terça-feira (25), números fracos de confiança e do setor imobiliário geraram a avaliação de que as pressões de preços começam a pesar na recuperação da economia americana, após os choques da pandemia de covid-19.

Nas últimas semanas, os mercados financeiros globais têm sido pressionados por temores de que o avanço na inflação, que se tornou um fenômeno mundial, leve grandes bancos centrais a reverter seus agressivos estímulos monetários mais cedo do que se imaginava.

Na China continental, por outro lado, as bolsas ficaram em terreno positivo nesta quinta-feira. O Xangai Composto subiu 0,43%, a 3.608,85 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,79%, a 2.399,27 pontos.

Dados oficiais mostraram que o lucro industrial chinês saltou 57% na comparação anual de abril, mas mostrou forte desaceleração ante o ganho de 92,3% visto em março.

Já o vice-primeiro-ministro da China e principal chefe de comércio, Liu He, teve um contato telefônico com sua contraparte dos EUA, Katherine Tai, para discutir o comércio bilateral entre os dois países, segundo comunicado. Foram as primeiras negociações de alto nível desde a posse do presidente americano, Joe Biden.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável hoje. O S&P/ASX 200 teve alta marginal de 0,03% em Sydney, a 7.094,90 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).