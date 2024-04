Economia Bolsas da Ásia fecham em baixa, após queda em Wall Street com dúvidas sobre juros dos EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 05/04/2024 – As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira, após comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) alimentarem temores de que o Fed poderá adiar cortes de juros e derrubarem Wall Street ontem.

Liderando as perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei teve queda de 1,96% em Tóquio, a 38.992,08 pontos, pressionado por ações de corretoras e ligadas a semicondutores, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 1,01% em Seul, a 2.714,21 pontos, e o Hang Seng voltou de um feriado em Hong Kong praticamente estável, com ligeiro ajuste para baixo na pontuação, a 16.723,92 pontos.

Os mercados da China continental e de Taiwan não operaram pelo segundo dia consecutivo em função de um feriado.

Ontem, o presidente da distrital do Fed em Minneapolis, Neel Kashkari, levantou dúvidas sobre a possibilidade de o BC americano cortar juros este ano se a inflação seguir persistente. Em meio às incertezas sobre a trajetória dos juros americanos, as bolsas de Nova York encerraram o último pregão com perdas de mais de 1%.

Há expectativa também hoje para o relatório de emprego dos EUA, o chamado payroll, que tem forte influência nas decisões de política monetária do Fed.

Com os investidores focados em juros, o início da visita de cinco dias da secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, à China ficou em segundo plano. Em Guangzhou, Yellen pediu a equiparação de condições para empresas e trabalhadores americanos em território chinês.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, também sob o peso das dúvidas sobre os juros dos EUA. O S&P/ASX 200 caiu 0,56% em Sydney, a 7.773,30 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com