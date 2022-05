Bolsas da Ásia fecham em alta, após sólidos ganhos em Wall Street

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, 18, seguindo o tom positivo de Wall Street, que na terça-feira teve sólidos ganhos na esteira de comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,94% em Tóquio hoje, a 26.911,20 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,20% em Hong Kong, a 20.644,28 pontos, o sul-coreano Kospi se valorizou 0,21% em Seul, a 2.625,98 pontos, e o Taiex registrou alta de 1,50% em Taiwan, a 16.296,86 pontos.

Na terça, as bolsas de Nova York asseguraram robustos ganhos após falas de Powell e também sustentadas por dados de varejo e indústria dos EUA.

Ainda que tenha reforçado o foco do Fed em combater a inflação por meio de elevações de juros, Powell avaliou que a economia dos EUA está forte o suficiente para suportar o aperto monetário, trazendo algum alívio aos investidores. Para ele, é possível que os preços nos EUA voltem à estabilidade sem prejudicar demais o mercado de trabalho.

Do Japão, também veio algum alento. O PIB de lá sofreu contração de 0,2% entre janeiro e março ante os três meses anteriores, mas analistas previam uma queda maior, de 0,4%.

Na China continental, o Xangai Composto contrariou o viés positivo da Ásia e recuou 0,25% hoje, a 3.085,98 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto garantiu ligeira alta de 0,08%, a 1.941,54 pontos. Seguem no radar os avanços em Xangai – a maior cidade chinesa – no combate ao surto local de covid-19.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo quarto pregão seguido, com alta de 0,99% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.182,70 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.