Bolsas da Ásia fecham em alta, após rara semana de ganhos em Wall Street

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, 27, após uma rara semana de ganhos em Wall Street e em meio ao maior otimismo com o progresso da China no controle de surtos de covid-19. O índice acionário japonês Nikkei subiu 1,43% em Tóquio hoje, a 26.871,27 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 2,35% em Hong Kong, a 22.229,52 pontos, o sul-coreano Kospi teve alta de 1,49% em Seul, a 2.401,92 pontos, e o Taiex se valorizou 1,60% em Taiwan, a 15.548,01 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,88%, a 3.379,19 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 1,11%, a 2.216,98 pontos.

Num movimento de recuperação, as bolsas de Nova York tiveram desempenho positivo na última semana, o que não acontecia desde maio, à medida que indicadores fracos dos EUA alimentaram a tese de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) poderá ser mais contido no aumento de juros. Temores de que os EUA eventualmente entrem em recessão ganharam força desde que o Fed anunciou sua maior alta de juros desde 1994, há quase duas semanas.

Além disso, a cidade chinesa de Xangai continua relaxando medidas de restrição contra a covid-19, o que favorece a perspectiva da segunda maior economia do mundo.

Na Oceania, a bolsa australiana garantiu hoje seu maior avanço diário desde janeiro, embalada pelos ganhos na Ásia e em Wall Street. O S&P/ASX 200 subiu 1,94% em Sydney, a 6.706,00 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.