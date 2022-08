Economia Bolsas da Ásia fecham em alta, após rali em NY com CPI abaixo do esperado

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira, 11, à medida que Wall Street avançou ontem aos maiores níveis em três meses na esteira de dados de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA abaixo do esperado.

Liderando os ganhos na Ásia, o Hang Seng saltou 2,40% em Hong Kong, a 20.082,43 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi subiu 1,73% em Seul, a 2.523,78 pontos, e o Taiex se valorizou também 1,73% em Taiwan, a 15.197,85 pontos. Em Tóquio, não houve negócios hoje devido a um feriado nacional no Japão.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 1,60%, a 3.281,67 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto mostrou alta semelhante, de 1,66%, a 2.216,98 pontos.

O apetite por risco na região asiática veio após as bolsas de Nova York embalarem em um rali na quarta-feira, em reação aos últimos números do CPI dos EUA, que ficaram abaixo das expectativas, alimentando esperanças de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) modere o ritmo de aumento de juros nos próximos meses.

Na Oceania, a bolsa australiana acompanhou o bom humor em Wall Street e na Ásia, e o S&P/ASX 200 encerrou o pregão em Sydney com alta de 1,12%, a 7.071,00 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires e Associated Press.