Bolsa de Buenos Aires cai mais de 18% na semana, com correção e após 1º turno

O índice S&P Merval, da Bolsa de Buenos Aires, recuou 18,14% nesta semana, com baixa de 2,61% nesta sexta-feira, 27, a 17.357,59 pontos. A forte onda negativa ocorre após o primeiro turno eleitoral da Argentina no último domingo, que definiu como nomes para o segundo turno o atual ministro da Economia, Sergio Massa, e o ultraliberal Javier Milei.

A queda semanal é a pior desde março de 2020 no país. Além disso, a semana interrompeu uma sequência de quatro semanas seguidas de ganhos, com portanto alguma margem para correção. Até agora em outubro, o Merval ainda sobe 16,53%, e no ano até o momento há ganho de 224,40%.

No país, há foco na campanha no segundo turno, com destaque nos últimos dias para o anúncio da terceira colocada no domingo, Patricia Bullrich, de que apoiará Milei na disputa de 19 de novembro. Na imprensa local, há relatos de falta de combustível em alguns postos, enquanto o governo anunciou que a questão estava sob controle, após convocar reunião hoje com executivos do setor.

* Com informações da Dow Jones Newswires