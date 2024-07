Bolívia anuncia descoberta de novo campo de gás natural

O presidente da Bolívia, Luis Arce, anunciou nesta segunda-feira, 15, a descoberta de um novo campo de gás natural e petróleo ao norte de La Paz, enquanto o país enfrenta uma situação econômica difícil e um declínio em antigos poços de gás devido ao esgotamento.

O poço Mayaya X-1, localizado em uma nova reserva de hidrocarbonetos, terá capacidade para produzir até 1,7 trilhões de metros cúbicos de gás natural. Além disso, entre 500 e mil barris de petróleo por dia, com uma receita projetada de US$ 6,8 bilhões durante sua vida produtiva, disse o presidente, em discurso comemorativo do aniversário cívico de La Paz.

A notícia surge poucas semanas depois de o Presidente ter admitido publicamente que a produção de gás natural começou a diminuir desde 2014 devido à falta de investimentos suficientes na exploração. “Há um declínio na produção que infelizmente vem caindo até atingir o fundo do poço”, disse.

Na última década, a Bolívia posicionou-se como uma potência energética emergente na região. Em 2006, o então presidente Evo Morales nacionalizou a indústria.

A falta de investimento estrangeiro na exploração levou a indústria à estagnação. No ano passado, as exportações de gás totalizaram US$ 2 bilhões, enquanto as importações de gasolina e diesel para consumo local totalizaram US$ 2,9 bilhões, levando o país de exportador a importador de hidrocarbonetos, segundo o Instituto Boliviano de Comércio Exterior (IBCE). Brasil e Argentina são os dois mercados de gás natural da Bolívia.