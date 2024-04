BoJ/Ueda: esperamos que condições financeiras acomodatícias persistam por enquanto

O presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, afirmou nesta sexta, 19, que espera que as condições financeiras sigam acomodatícias à frente, apesar da recente decisão de encerrar as políticas de juros negativos e de controle da curva de juros (YCC, na sigla em inglês).

Em discurso durante evento organizado pelo Peterson Institute for International Economics (PIIE), Ueda destacou que a inflação no Japão supera a meta de 2% há quase 2 anos, diante de fatores que elevaram os preços globalmente.

Para que esse movimento continue de maneira sustentada, os salários devem continuar aumentando, de acordo com ele. “Probabilidade de alcançar inflação estável a 2% aumentou suficientemente para justificar a normalização da política monetária”, explicou.

De qualquer forma, as métricas de inflação subjacentes – que excluem componentes voláteis – permanecem abaixo de 2% no Japão, segundo ele. Por isso, Ueda defende que as condições permanecerão acomodatícia.