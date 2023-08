BoE pode ter de subir de novo os juros, mas isso não é algo certo, diz Bailey

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, afirmou que, “a depender do que a evidência da economia indicar, podemos ter de elevar de novo as taxas de juros”. Ele complementou, no entanto, que “isso não é algo certo”, em breve vídeo divulgado nesta quinta-feira, 3, após mais cedo o BoE ter elevado sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 5,25%.

Bailey comenta que os preços estão subindo mais lentamente do que no passado e também que a previsão é de que “a inflação desacelerará mais”, o que é uma “boa notícia”.

O presidente do BC britânico enfatiza que a inflação elevada é algo “ruim” para a economia e que a instituição precisa garantir que ela retorne à meta de 2% “e se mantenha aí”.

Segundo o dirigente, o retorno da inflação à meta apoiará “o crescimento e a prosperidade na economia nos próximos anos”.