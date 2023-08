BoE eleva juro básico em 25 pontos-base, a 5,25%, como esperado por analistas

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu elevar sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 5,25%, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira, 3. O ajuste veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A decisão sobre a alta do juro básico foi por 8 votos a favor e 1 contra. A única dirigente contrária, Swati Dhingra, votou pela manutenção da taxa em 5%.