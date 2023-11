BoE: bancos precisam ter maior segurança de liquidez para evitar turbulências, diz Hauser

As mudanças tecnológicas têm deixado bancos e instituições financeiras mais vulneráveis a grandes retiradas de depósitos e, por isso, os bancos devem manter uma reserva financeira maior, avalia o diretor executivo de mercados do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Hauser. Em discurso no King’s College de Londres, Hauser pontua que o BoE deve estudar e trazer formas alternativas de prover liquidez aos bancos, visto que a tendência global é observar uma frequência cada vez maior de choques sistêmicos de liquidez.