Boa Vista/SCPC: Brasileiros vão gastar 11% a mais no Dia dos Namorados

Os brasileiros vão gastar 11% a mais no Dia dos Namorados de 2018 em comparação com o ano anterior, segundo pesquisa da Boa Vista SCPC. O estudo constatou que os entrevistados pretendem gastar, em média, R$ 278 com presentes esse ano, 11% a mais que os R$ 250 gastos em 2017.

Este crescimento no valor médio do presente mostra um cenário mais positivo se comparado à queda de 4% observada de 2016 para 2017, quando o valor médio do presente caiu de R$ 260 para R$ 250, constatou a instituição.

Além disso, a pesquisa verificou que 60% dos consumidores vão pagar à vista, uma queda de 5 pontos porcentuais em relação a 2017. Desses, 40% usarão dinheiro em espécie, 34% cartão de débito, 22% cartão de crédito com parcela única e 4% pagarão por boleto.

O número de pessoas que não vai gastar dinheiro com a data comemorativa também caiu em relação ao ano anterior. Dos entrevistados, 33% afirmaram que não vão comprar presentes – em 2017 esse número representava 38%.

A pesquisa Hábitos de Consumo da Boa Vista SCPC foi realizada com mais de mil entrevistados durante o mês de maio.