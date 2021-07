Boa Vista: Inadimplência é principal desafio de empresários para manter negócios

O não recebimento do pagamento pelas vendas é o principal problema enfrentado pelas empresas para a manutenção de seus negócios durante a pandemia, aponta pesquisa realizada pela Boa Vista e divulgada nesta quarta, 21. O desafio foi apontado por 52% dos entrevistados. Em 2020, o fator foi mencionado por 40% dos empresários. A pesquisa ouviu representantes de empresas de todas as regiões do País. Em outro estudo recente da Boa Vista, os dados mostram que houve um crescimento de 2,2% no índice de inadimplência do consumidor em maio.

Quanto às medidas para garantir a sobrevivência dos negócios durante a pandemia, 80% dos entrevistados afirmaram insistir na adoção de cortes de despesas neste ano – em 2020, o porcentual era de 70%. Outros 37% disseram ter realizado renegociações com bancos – contra 41% no ano passado.

A redução do quadro de colaboradores foi citada por 28% deles – ante 36% em 2020. Já a renegociação de salários foi estratégia usada por 19% dos entrevistados – em 2020 eram 37%. Outra medida citada foi a antecipação de férias, por 11% dos empresários neste ano e 41% em 2020.

“Com a chegada da vacina, ainda que em ritmo lento, e sinais de melhoras dos indicadores econômicos, como a volta do PIB a patamares pré-pandemia, muitos empresários começam a reduzir a adoção de medidas muito drásticas para manutenção de seus negócios. No entanto, há um efeito da inadimplência que ainda ameaça a geração de receita e o fluxo de caixa”, analisa a Boa Vista, em nota.