Boa Vista: 76% dos consumidores pretendem comprar presentes de Dia das Crianças

O número de consumidores que pretendem comprar presentes para o Dia das Crianças atingiu 76% em 2022, um crescimento de 12 pontos porcentuais na comparação com 2021. Os números são de pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 10, pela Boa Vista.

O valor médio que o consumidor pretende gastar este ano é de R$ 221, contra R$ 195 de 2021. A Boa Vista apurou que 28% dos consumidores pretendem gastar mais do que no ano anterior, enquanto 42% pretendem gastar uma quantia similar e 30%, menos.

Entre os consumidores que pretendem cortar gastos com a data, 47% citaram a alta de preços como um fator para reduzir as despesas. Outros 41% declararam a necessidade de cortar gastos e 12% citaram desemprego ou redução da renda como motivo.

De acordo com a Boa Vista, 59% dos consumidores pretendem pagar as compras à vista, um aumento de 6 pontos porcentuais ante 2021. Destes, 39% esperam usar o cartão de débito, 26% o cartão de crédito com parcela única e 16%, o PIX.

Outros 41% pretendem pagar as compras de forma parcelada. Destes, 91% esperam usar o cartão de crédito, com 55% citando a intenção de parcelar as compras em, no máximo, três vezes e os demais, em quatro ou mais parcelas.

No geral, os consumidores pretendem comprar itens de vestuário e calçados (32%), brinquedos (31%) e eletrônicos (21%). Mais da metade (62%) pretende fazer a maior parte das compras em locais físicos, como lojas de bairro (46%), shoppings (31%), magazines (22%) e hipermercados (1%).

Outros 38% dos consumidores esperam fazer a maior parte das compras para o Dia das Crianças em lojas digitais. Destes, 96% afirmaram que as compras online são um hábito adquirido ao longo do tempo, especialmente durante a pandemia.

A pesquisa foi feita pela Boa Vista durante o mês de setembro, com entrevistas realizadas de forma online com aproximadamente 500 consumidores de todas as classes sociais e regiões do País. A margem de erro é de 3,6 pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 90%.