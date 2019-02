‘Boa’, diz Guedes, sobre recepção da proposta da previdência por governadores

O ministro da Economia, Paulo Guedes, já deixou a reunião com governadores para apresentação da reforma da Previdência. Ele saiu com pressa e não respondeu a perguntas dos jornalistas. Sua única resposta, quando questionado sobre a recepção dos governadores à proposta de reforma do governo, foi: “boa”.

O líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo (PSL-GO), disse que os governadores fizeram sugestões pontuais no texto da reforma da Previdência, apresentado nesta quarta-feira pelo governo federal. O parlamentar participou do detalhamento da proposta no fórum de governadores e disse que “certamente” o texto será “aprimorado” no Congresso.

“A recepção dos governadores está sendo muito boa. Os governadores estão fazendo sugestões pontuais que dependem de aprovação do colegiado. Senti que o texto atende aos governadores, mas muitas sugestões vão surgir. Certamente o Parlamento deve aprimorar a proposta”, disse.

Questionado sobre a proposta prever o pagamento de aproximadamente R$ 400 a idosos de 60 anos, Vitor Hugo disse que “isso vai ser discutido no Parlamento”.

Ele também negou que os áudios vazados de uma conversa do presidente Jair Bolsonaro com o ex-ministro Gustavo Bebianno possam afetar a votação da reforma. “A divulgação dos áudios é irrelevante e não tem impacto na articulação da reforma. É uma página virada a questão do Bebianno”, afirmou