BNDES tem R$ 440 bilhões disponíveis para financiar o novo PAC, diz Mercadante

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta sexta-feira, 11, que o banco de fomento tem R$ 440 bilhões disponíveis para financiar projetos previstos no Novo PAC.

“Nós (bancos públicos) temos missão de financiar o PAC com R$ 370 bilhões. O Banco do Brasil melhorou sua proposta, a Caixa melhorou sua proposta. Então temos para dizer ao ministro Rui (Costa) que temos R$ 440 bilhões para financiar o PAC”, discursou Mercadante, durante a cerimônia de lançamento do programa, no Theatro Municipal, no centro do Rio.

Mercadante defendeu que os bancos públicos são fundamentais para fortalecer o Estado. “Nós precisamos de mais Estado, e nós viemos para isso”, disse.

Ele disse também que o Fundo Clima já tem R$ 640 milhões em recursos disponíveis. O Fundo Clima empresta hoje até R$ 80 milhões por beneficiário a uma taxa anual próxima de 4%, bem inferior à prática tradicional do banco. A taxa básica do BNDES está próxima da inflação oficial (IPCA) mais 5,5% ao ano. “Podemos lançar bônus verdes e bônus sustentáveis”, indicou Mercadante.