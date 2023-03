BNDES e Embrapii desembolsam R$ 145 mi para apoiar projetos de P&D

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação (Embrapii), estão desembolsando R$ 145 milhões para apoiar o desenvolvimento de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D).

As duas entidades, que firmaram parceria para atuar no segmento de P&D, fizeram o anúncio nesta terça-feira, 21, durante o evento “Inova + Indústria digital e sustentável”, realizado em um dos auditórios da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

A parceria firmada entre BNDES e a Embrapii prestará apoio a sete áreas estratégicas: Transformação Digital, Materiais Avançados, Novos Combustíveis, Tecnologias Estratégicas para o SUS, Defesa, Bioeconomia Florestal e Economia Circular.

O presidente da Embrapii, José Luis Gordon, membro da diretoria do BNDES, disse que já alguns casos de sucesso de empresas estão produzindo medicamentos e cosméticos a partir da flora da Amazônia. “Esse é apenas um início. Vamos fazer parcerias maiores para trazer mais recursos para projetos estruturantes, disruptiva, usando novos modelos de apoio e centros de competência”, disse.