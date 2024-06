BNDES e BID realizam conversão de empréstimo de US$ 473 milhões para reais

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) acertaram nesta quarta-feira, 19, a conversão de US$ 473 milhões para reais da dívida do banco de fomento brasileiro com o organismo internacional. A operação vai reduzir a exposição do BNDES à volatilidade do câmbio.

A transação nesse formato é a primeira a ser executada por um banco multilateral de desenvolvimento para uma instituição nacional em um empréstimo com garantia soberana, informou a instituição brasileira.

O anúncio foi feito pelos presidentes das duas instituições, Aloizio Mercadante e Ilan Goldfajn, durante reunião na sede do BNDES, no Rio de Janeiro.

Para Mercadante, a operação é importante, principalmente em projetos de infraestrutura de longo prazo. “A mitigação de risco cambial é importante para o financiamento do desenvolvimento brasileiro, especialmente em projetos de infraestrutura de longo prazo”, disse. “Este novo mecanismo de conversão representa, portanto, uma ferramenta poderosa de gestão de passivos cambiais para o BNDES. Estamos muito satisfeitos com o resultado alcançado.”

Por sua vez, Gustavo De Rosa, CFO do BID, disse que incorporar uma opção na conversão de câmbio reduz significativamente o custo e proporciona uma taxa competitiva, “mesmo para um emissor forte em reais”, como o BNDES.

“Estamos ansiosos para continuar expandindo os instrumentos financeiros que oferecemos aos nossos clientes para ajudá-los a gerenciar riscos financeiros e não financeiros, fortalecendo sua resiliência a crises econômicas”, disse De Rosa.