BNDES deve vender participações para capitalizar ‘Fundo Brasil’, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira que o governo vai pedir que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social venda mais participações acionárias mantidas pelo seu braço de investimentos, o BNDESPar, para capitalizar o “Fundo Brasil” e viabilizar mais políticas de distribuição direta de renda, como o Auxílio Brasil.

“Vamos reforçar objetivo (de distribuir renda direta) com o Fundo Brasil. Vamos transferir propriedades. O presidente deu mais de 350 mil títulos de propriedade”, disse Guedes.

As afirmações foram feitas durante premiação da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex), nesta quarta-feira, 14, em um hotel da Zona Sul do Rio de Janeiro. Guedes recebeu o prêmio de Personalidade do Ano do Comércio Exterior.

O ministro sugeriu, em discurso, que metade dos recursos levantados serão utilizados para abatimento de dívida pública, enquanto 25% será usado para resgatar investimentos públicos e os 25% restantes devem ser usados para o combate à pobreza.

Para pagar a conta dos programas de assistência e do Fundo Brasil, Paulo Guedes disse que o governo planeja acelerar privatizações, a fim de “devolver recursos à população”. “Governos passados dizem que estatais são patrimônio do povo. Não vamos desviar recursos da estatais, vamos devolver recursos que são do povo ao povo com a venda das estatais”, afirmou.

Guedes também reiterou que o governo tenta “despedalar” o BNDES, com a devolução de cerca de R$ 90 bilhões restantes referentes a empréstimos do Tesouro ao Banco entre 2009 e 2014. Ele já havia feito afirmações nesse sentido durante almoço com empresários pela manhã na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).