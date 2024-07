BNDES demonstra visão estratégica, fundamental para indústria nacional, diz CEO da Embraer

O presidente e CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, destacou, no início da tarde desta sexta-feira, 19, o papel do BNDES como um instrumento de execução de investimentos e para manutenção da companhia brasileira de aviação. Segundo ele, a instituição tem “demonstrado visão estratégica, com papel fundamental para a indústria nacional”. A declaração ocorreu em meio a anúncios do financiamento do BNDES às exportações da Embraer, que segundo o presidente do Banco, Aloizio Mercadante, são de R$ 4,5 bilhões.

Com elogios à gestão do presidente, Gomes pontuou as ações do governo que, segundo ele, criam oportunidade para estimular a aviação nacional, como a reforma tributária e os aportes do Banco para a empresa. O aporte do banco será para financiar a compra de 32 jatos comerciais E175 produzidos pela Embraer e adquiridos pela American Airlines.

Defendendo o investimento no mercado aéreo nacional, Mercadante disse que “felizmente” houve fracasso no acordo com a Boeing. “A Embraer não existiria sem o BNDES, nos momentos difíceis, quem esteve aqui foi o BNDES”, destacou Mercadante sobre a parceria entre a instituição que comanda e a empresa.