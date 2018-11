BNDES capta US$ 156 mi para energia renovável com banco dos Brics

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) captou US$ 156 milhões junto ao New Development Bank (NDB), instituição de fomento multilateral do grupo Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), para serem direcionados a empréstimos para geração de energia renovável.

Conforme informou o BNDES, o repasse faz parte de uma captação total de US$ 300 milhões, acordada em abril de 2017. As outras duas parcelas foram liberadas em abril e junho deste ano, nos valores de, respectivamente, US$ 67,3 milhões e US$ 75,8 milhões.

“Esta última tranche, maior liberação já realizada pelo chamado banco dos Brics, destina-se a dois projetos, apoiados também com recursos do BNDES: o complexo eólico de Campo Largo I e o complexo solar de Pirapora I”, diz a nota divulgada nesta quarta-feira, 31, pelo banco de fomento brasileiro.

Os investimentos no complexo eólico de Campo Largo I, um projeto do grupo Engie, terão empréstimos do BNDES e do NDB, no valor de US$ 95 milhões cada. Já o complexo solar de Pirapora, em construção pela EDF, terá financiamento de US$ 102 milhões do BNDES, mais empréstimo de US$ 61 milhões do NDB.