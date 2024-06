BNDES aprova financiamento de R$ 128 milhões para Transdourada Navegação

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta quarta-feira, 26, ter aprovado um financiamento de R$ 128 milhões à empresa Transdourada Navegação, de Ananindeua, no Pará. Os recursos, provenientes do programa Fundo Clima, são destinados a investimentos em transporte hidroviário de grãos no Estado.

A operação se soma a outros R$ 32 milhões, aprovados através da linha BNDES Finame, totalizando R$ 160 milhões a serem investidos no empreendimento. O foco é o escoamento da produção agrícola da macrorregião de Paragominas, explicou o banco de fomento.

“Trata-se de um projeto logístico multimodal, composto por trânsito rodoviário, transbordo rodo-fluvial, trecho fluvial e elevação de carga ao navio, atendendo a exportação de granéis agrícolas e a importação de fertilizantes. Atualmente, o escoamento dos grãos na região é feito por cerca de 280 km em estrada de rodagem de pista simples, com travessias em balsa e trechos urbanos no trajeto até o porto de Vila do Conde. Parte desse trecho será substituído pelo transporte hidroviário nos rios Capim e Guamá, realizado em comboios de seis balsas graneleiras e um empurrador”, relatou o BNDES, em nota distribuída à imprensa.

A previsão é que o novo sistema tenha capacidade de transportar 1,2 milhão de toneladas por ano, “mais que o dobro do volume transportado de grãos pela Transdourada no ano passado (cerca de 600 mil toneladas)”.

Além do ganho de eficiência com a ampliação da capacidade, o novo modal reduziria tanto os custos quanto a emissão de gases do efeito estufa, o que atenderia aos objetivos do Fundo Clima, disse o BNDES.

“Além das balsas graneleiras e do empurrador, a empresa financiou a aquisição de balsa-guindaste, sistema de fundeio, itens de transbordo rodo-fluvial, píer flutuante de carregamento, transportador de correia, elevador de canecas e tombadores rodoviários, entre outros equipamentos. O financiamento contempla ainda obras civis, serviços técnicos e capital de giro associado ao investimento”, acrescentou o banco de fomento.