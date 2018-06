BNDES aprova empréstimo de R$ 508 mi para Aeroporto de Confins

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 508 milhões à BHAirport, concessionária que administra o Aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, informou nesta quarta-feira, 20, a instituição de fomento. A BHAirport, controlado pelo consórcio formado pela CCR e pela operadora Zürich Airport International, administra o terminal desde 2014.

Confins entrou no segundo lote de aeroportos concedidos à iniciativa privada na primeira fase do Programa de Investimentos em Logística (PIL), no primeiro governo Dilma Rousseff. O leilão de Confins ocorreu em novembro de 2013, junto do Aeroporto do Galeão, no Rio.

O BNDES analisava o pedido de empréstimo por parte da concessionária desde 2014. Grande parte do financiamento aprovado na terça-feira pela diretoria do BNDES será destinado a quitar o empréstimo-ponte de R$ 406 milhões concedido pelo banco de fomento em 2015.

Em nota, o BNDES informou que o empréstimo de R$ 508 milhões corresponde a 52% do valor total do projeto, de R$ 983 milhões, e a 69% do investimento financiável. O prazo total do financiamento é de 208 meses, pouco mais de 17 anos, informou o banco.