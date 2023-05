BNDES anuncia investimento de até R$ 1,45 bi em fundos de participações em PMEs

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta quarta-feira, 3, que investirá até R$ 1,45 bilhão em seis Fundos de Investimento em Participações (FIPs) em pequenas e médias empresas através da BNDESPar. O banco de fomento lançou na terça-feira, 2, o edital de chamada pública multissetorial para a seleção dos fundos. A instituição aplicará até 25% do montante de cada fundo, o que significaria um potencial de alavancagem de recursos para investimentos de pelo menos R$ 5,8 bilhões.

A entidade selecionará até dois FIPs na modalidade Capital Semente e até quatro na modalidade Venture Capital.

“As cotas a serem subscritas pela BNDESPar serão limitadas ao montante de até R$ 125 milhões para cada fundo de Capital Semente, e de até R$ 300 milhões para cada fundo de Venture Capital. Em ambas as modalidades, no entanto, deverá ser observado o porcentual máximo de até 25% de participação da BNDESPar no capital comprometido de cada fundo”, observou o BNDES, em nota.

As regras incluem que os FIPs de Capital Semente sejam voltados ao investimento em empresas brasileiras com faturamento anual de até R$ 16 milhões e os de Venture Capital a empresas com faturamento de até R$ 300 milhões.

“O edital prevê, ainda, que a BNDESPar somente se tornará cotista de fundos que apresentem capital comprometido mínimo de R$ 160 milhões na modalidade Capital Semente, e de R$ 200 milhões na modalidade Venture Capital. Nos dois casos, será considerado no cálculo o capital comprometido pela BNDESPar”, completou o banco de fomento no comunicado.

Quanto aos critérios classificatórios para seleção dos fundos, serão mais bem pontuados “gestores com equipes diversas e que apresentem políticas de diversidade implementadas”, ressaltou o banco.

“O BNDES acha importante o lançamento desta chamada num momento de retração global de alocação de recursos para estes fundos associado a um cenário no Brasil de maior restrição ao crédito, permitindo que o BNDES exerça um papel contracíclico no apoio ao desenvolvimento de pequenas e médias empresas com elevado potencial de inovação. Adicionalmente, a conjuntura atual tende a representar boas oportunidades de investimentos, à medida que os ativos tendem a estar precificados abaixo da média histórica”, declarou a diretora de Mercado de Capitais e Finanças Sustentáveis do BNDES, Natália Dias, em nota oficial.

Segundo o banco, a BNDESPar tem atualmente R$ 6,75 bilhões de capital comprometido em 48 fundos ativos, alavancando R$ 25,65 bilhões de outros investidores. A carteira inclui fundos de Private Equity (com foco em agronegócio, logística e energia), fundos de Venture Capital (que contempla empresas dos setores de tecnologia da informação e biotecnologia) e de Capital Semente (voltados a empresas nascentes de base tecnológica).

O edital com mais informações sobre a chamada pública está disponível no site www.bndes.gov.br/chamadamultissetorial2023.