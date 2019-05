BNDES amadurece estratégia de apoio a gás e biocombustíveis, diz Levy

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai ter um posicionamento estratégico para apoiar tecnologias, produção e consumo de gás natural e biocombustíveis, afirmou nesta segunda-feira, 6, o presidente do banco, Joaquim Levy, em vídeo apresentado à plateia do evento ‘Futuro da Mobilidade – mais eficiência energética e menos impacto ambiental’, que acontece na sede do banco, no centro do Rio de Janeiro.

Segundo Levy, a realização do evento tem o objetivo de “amadurecer formas de o BNDES apoiar iniciativas e políticas que criem conhecimento, emprego e renda, além de proteger o meio ambiente e reduzir as mudanças climáticas”. Em seu discurso, o presidente do banco sinalizou a prioridade que será dada ao segmento de energia para transportes.

“A matriz elétrica majoritariamente limpa implica que o setor de transporte responda pela maior parte das emissões de gases de efeito estufa relacionados ao setor de energia. Ainda há espaço para aumentar a eficiência energética e reduzir as emissões de carbono da frota brasileira de veículos”, disse Levy.

Ele destacou que há uma grande oportunidade com o uso do gás natural veicular, por conta do “potencial do pré-sal e das possibilidades abertas de crescer o acesso aos gasodutos”. Além disso, o BNDES está atento a tecnologias de geração de energia a partir de células de etanol.

Levy ainda ressaltou que a combinação de motores flex e elétricos gera uma grande redução de emissões. E destacou a intenção do banco de apoiar a adoção de frotas municipais de ônibus com motores elétricos. “O BNDES olha como pode ajudar várias cidades a implementar essa opção (frota de ônibus elétrico)”, disse Levy, que destacou também o apoio dado há anos pelo banco ao setor de cana de açúcar.