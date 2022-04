Bitcoins para iniciantes: como comprar e usar?

O Bitcoin, a principal criptomoeda do mundo, está experimentando um crescimento significativo. Em maio de 2016, era possível comprar um Bitcoin por cerca de US$ 500 (R$ 2,3 mil, na cotação de hoje). Neste mês, ao contrário, um único Bitcoin custa cerca de US$ 46 mil (R$ 214 mil) — um crescimento de 9000%.

Os analistas dizem que parte desse avanço expressivo se deve à novidade do mercado. Eles dizem que as criptomoedas vão crescer ainda mais, à medida que a tecnologia de blockchain se tornar uma parte importante da vida das pessoas. Mas adquirir criptomoedas pode representar um grande risco: apesar dos altos ganhos, elas também já levaram muitas pessoas à falência. O próprio Bitcoin passou por isso. Depois de atingir US$ 20 mil em 2017, por exemplo, o valor dessa criptomoeda caiu para cerca de US$ 3 mil no ano seguinte.

As criptomoedas seguem extremamente voláteis — e coisas simples como um simples tweet do bilionário Elon Musk, por exemplo, pode fazer com que elas caíam com força. Então, como comprar bitcoin? Veja um pequeno guia para começar.

Comprando bitcoin em quatro passos

1) Escolha uma criptomoeda e um mercado

Antes de qualquer coisa, um investidor iniciante deve escolher uma criptomoeda. Depois, precisa entrar em um mercado onde ela é trocada por dólares. Há milhares deles no mundo digital, e é importante saber navegar pelos riscos dos espaços com menos segurança para essas transações.

Uma forma de garantir que se está navegando por lugares seguros, pode-se começar pesquisando em consultorias como Coinbase, Binance e Gemini. É importante que esse mercado tenha um sistema de trocas dentro da plataforma, como o Robinhood ou o Paypal, por exemplo.

2) Decida um meio de pagamento

Depois do mercado, é necessário abrir uma conta em uma plataforma de pagamentos antes de começar a investir. Dependendo da escolha, é possível até ter contas em sistemas bancários, que permitem que os investimentos sejam feitos com cartões de crédito e débito.

Algumas plataformas, porém, cobram tarifas altas para certos tipos de transferência. A Coinbase, por exemplo, não cobra nada para transações feitas a partir de sistemas de bancos. Mas, se elas forem realizadas por meio de Paypal, a taxa é de 2,5% sobre o valor transferido.

Como essas taxas reduzem o dinheiro que pode ser investido, pode fazer mais sentido usar a conta bancária, e não apenas as plataformas. Por outro lado, usar cartão de crédito também depende das tarifas: além das taxas de juros, há ainda impostos nacionais, como o caso do IOF, no Brasil, que acabou de ser reajustados pelo presidente Jair Bolsonaro.

3) Faça o pedido

Agora é a hora de comprar uma criptomoeda. Dependendo da plataforma, isso pode ser feito com um único botão, disponível sempre a partir da sigla BTC. Quando uma transação termina, o investidor tem em mãos uma parte de uma criptomoeda. Isso porque se exige um alto valor para começar a participar desse mercado.

Se o valor do Bitcoin é de cerca de R$ 215 mil hoje, por exemplo, será necessário no mínimo esse valor para ter um único Bitcoin. Se o investimento for menor, digamos, de US$ 1 mil, a porcentagem adquirida será de 0,030% de um Bitcoin. Antes do pedido, é importante, então, avaliar o quanto vale a pena ter essa pequena quantidade em mãos — até para vender depois.

4) Tenha um meio seguro de guardá-las

Por fim, é preciso ter um lugar seguro para guardar as criptomoedas adquiridas. Plataformas mais seguras oferecem sempre um espaço (wallet) onde é possível armazená-las com segurança. Muitas pessoas, porém, não gostam dessa opção, já que os valores permanecem conectados à Internet e, assim, sujeitos a invasões de hackers.

A solução, neste caso, é guardá-las em espaço offline. As mesmas plataformas oferecem essa possibilidade, por meio do pagamento de taxas específicas. A única questão é que, uma vez que elas estejam nessa condição, o acesso a elas depende de uma chave pessoal que funciona como uma senha bancária. Se ela for perdida, não se acessa mais as criptomoedas.

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.