BIS: Comitê de Basileia aprova revisão de princípios fundamentais para supervisão bancária

O Comitê de Basileia do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês) disse nesta quinta-feira, 29, após reunião, que aprovou as revisões dos princípios fundamentais da instituição para uma supervisão bancária eficaz. A última revisão aconteceu em 2012, e a divulgação das normas finais aprovadas hoje deve acontecer em 24 e 25 de abril.

De acordo com comunicado, a revisão foi elaborada com base em contribuições de “uma ampla parte interessada” no tema, levando em conta as mudanças estruturais enfrentadas pelo setor nos últimos anos.

O Comitê também fez um balanço do estado de implementação das normas pendentes de Basileia III, que foram finalizadas em 2017, e observou que “bons progressos” foram feitos na execução, embora certas medidas continuem desiguais. Os membros ainda reafirmaram, por unanimidade, a expectativa de cumprir com todos os aspectos do quadro de Basileia III, de forma consistente e o mais rapidamente possível.