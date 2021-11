Biden traz versão revisada de projeto ‘Build Back Better’ para tentar aprová-lo

28 out 2021 às 11:03 • Última atualização 28 out 2021 às 13:50

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, detalha em comunicado nesta quinta-feira uma versão revisada de seu projeto de lei “Build Back Better”. A administração diz que foram ouvidas posições de “todos os lados” envolvidos e que houve negociações no Congresso e Biden afirma estar confiante na aprovação na Câmara dos Representantes e no Senado, ao lado do pacote de infraestrutura que ele também deseja passar.

O comunicado diz que a estrutura delineada agora pelo governo orientará o rascunho do projeto do Legislativo. Segundo o governo, as medidas ajudarão os Estados Unidos a cumprir suas metas no clima, criarão “milhões de empregos bem pagos”, permitirão que mais americanos fiquem ou entrem na força de trabalho e garantirão crescimento econômico.

Entre os pontos do projeto estão: garantir dois anos de pré-escola gratuita para todas as crianças de 3 e 4 anos do país; expandir o acesso a casas de repouso para idosos e pessoas com deficiência; medidas para reduzir emissões de gases estufa, cortando os custos do consumo de energia; expandir a cobertura de seguro-saúde; reduzir custos para a classe média.

O governo argumenta que as medidas se pagam com o aumento na arrecadação tributária, diante do crescimento econômico maior. Também ressalta que ninguém que ganhe menos de US$ 400 mil ao ano pagará mais impostos, com esse projeto.