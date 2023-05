Biden: Reiteramos que calote está fora da mesa e que caminho está em acordo bipartidário

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reiterou que o calote da dívida americana está “fora da mesa” e que o caminho para resolver o impasse está em acordo bipartidário, durante reunião nesta segunda-feira, 22, com o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy.

De acordo com a nota oficial, os líderes americanos discutiram a necessidade de prevenir a inadimplência do país e evitar uma consequente catástrofe econômica.

Biden categorizou o encontro como “produtivo” e afirmou que ambas as partes devem continuar as discussões, mesmo com pontos de discordância ainda persistentes. “Eu e McCarthy, além de seus principais negociadores – os congressistas Patrick McHenry e Garret Graves – e nossas equipes continuaremos a discutir o caminho a seguir”, concluiu o presidente.

Mais cedo, McCarthy também pontuou as divergências nas discussões, porém garantiu que as negociações continuariam e que um acordo seria possível antes da data limite estipulada para o esgotamento de recursos do Departamento do Tesouro dos EUA.