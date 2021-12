Economia Biden quer anunciar novas nomeações ao Fed antes do final do ano, diz Casa Branca

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta sexta-feira, 17, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, almeja anunciar as nomeações às três vagas em aberto no Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) ainda este ano. A porta-voz conversou com repórteres a bordo do avião presidencial.

No mês passado, Biden indicou Jerome Powell a um segundo mandato à frente da autoridade monetária e promoveu a diretora Lael Brainard à posição de vice-presidente da instituição.

O democrata ainda precisa completar outros novos nomes ao BC dos EUA, com a saída de Richard Clarida e Randal Quarles.

Psaki também comentou os progressos nas negociações pelo pacote Build Back Better no Congresso.

A tramitação da pauta está travada, em meio à resistência do senador democrata Joe Manchin, que teve reunião este semana com Biden.

Segundo Psaki, o governo está “encorajado” com os avanços nas conversas.