Biden: Preços estão estagnados, mas há trabalho a ser feito para conter inflação

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou, nesta terça-feira, 13, que os preços no país ficaram “essencialmente estagnados” nos últimos dois meses. Em comunicado, o democrata ressaltou que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) divulgado hoje aponta “progressos” no combate à inflação, mas reconheceu que ainda “há trabalho a ser feito”.

Biden destacou que os preços de gás caíram cerca de US$ 1,30 desde o início do verão no Hemisfério Norte, e que houve uma desaceleração nos valores praticados nos mercados. “E os salários reais subiram novamente pelo segundo mês consecutivo, dando às famílias trabalhadoras um pouco de espaço para respirar”, comentou.

O presidente americano acrescentou que o governo precisará de mais “tempo e determinação” para conter a alta inflacionária. “Meu plano econômico está mostrando que, à medida que baixamos os preços, estamos criando empregos bem remunerados e trazendo a manufatura de volta para os EUA”, disse.