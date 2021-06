Economia Biden irá focar em pontes e estradas na negociação do pacote de infraestrutura

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeja mudar o discurso sobre o programa de infraestrutura nos Estados Unidos e centralizar o debate sobre estradas, pontes e desempenho da internet banda larga. O pacote de US$ 1,2 trilhão foi acordado entre um grupo bipartidário de senadores, mas ainda precisa passar pelo Congresso.

Nesta terça-feira, Biden viaja a La Crosse, no estado de Wisconsin, para negociar, com republicanos e democratas, pontos que acredita que impulsionarão a economia e serão de ajuda para famílias e pequenos negócios.

Wisconsin é um verdadeiro campo de batalha para Biden, que venceu por pouco no Estado em 2020. Também é lá que atua o senador Ron Johnson, um dos republicanos mais vulneráveis no momento e que busca a reeleição no ano que vem.

Líder da oposição no Senado, o republicano Mitch McConnell disse que o “presidente não pode permitir que os democratas do Congresso mantenham um projeto de lei bipartidário refém de um processo separado e partidário”.

Os senadores democratas esperam aprovar o pacote de infraestrutura alcançando, com o apoio dos republicanos, os 60 votos exigidos.

Eles também querem aprovar o projeto de lei mais amplo, que propõe a expansão dos cuidados com crianças, do Medicare, de moradias populares e outros programas. A ideia é que isso seja feito sob um processo especial vinculado ao orçamento, conhecido como reconciliação, que requer apenas uma maioria simples.