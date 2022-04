Biden fala em ‘resiliência’ econômica e PIB afetado por ‘fatores técnicos’

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira, 28, que a economia norte-americana segue “resiliente” diante de “desafios históricos”, como a invasão russa à Ucrânia, inflação global e a pandemia, apesar da queda inesperada do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre. Em comunicado divulgado nesta quinta pela Casa Branca, o mandatário disse que a leitura divulgada nesta quinta sofreu com “fatores técnicos”.

Biden destacou os bons desempenhos em gastos de consumidores e investimentos privados e residenciais no trimestre passado, bem como a nova queda semanal no números de pedidos de auxílio-desemprego, ao menor nível desde 1970.

O presidente norte-americano ainda instou o Congresso americano a formular novas legislações que reduzam custos à classe média e o déficit, e tornem o sistema tributário do país mais justo. “É assim que crescemos nossa economia e fortalecemos a classe média”, completou.