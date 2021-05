Biden e oposição ‘trabalham juntos’ por pacote de infraestrutura

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e líderes do oposicionista Partido Republicano demonstraram a disposição de trabalhar juntos em um novo pacote de infraestrutura, mas há divergências profundas ainda sobre o tamanho do plano e a proposta de alta em impostos para custeá-lo. Após quase duas horas de reunião no Salão Oval da Casa Branca, líderes republicanos deixaram claro que elevar impostos seria algo vetado por eles.

O líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, disse que a oposição deixou claro que não deseja alterar a lei tributária de 2017, como deseja Biden.

O líder da minoria na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, qualificou uma elevação de impostos como “o maior erro que se pode cometer”.

Biden tenta financiar mais de US$ 4 trilhões em gastos. Um grupo de republicanos no Senado preparou uma contraproposta de US$ 568 milhões.

McConnell disse que um pacote entre US$ 600 e US$ 800 bilhões poderia no fim ser aceito pelos republicanos.