Economia Biden diz que tem pedido a países do Golfo que aumentem produção de petróleo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira, 30, que tem pedido a países do Golfo Pérsico que aumentem a produção de petróleo, com objetivo de conter a recente escalada dos preços. No entanto, o democrata negou que o apelo represente o objetivo primário da viagem que fará ao Oriente Médio em julho.

Durante coletiva de imprensa em Madri, após cúpula de líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Biden explicou que não pretende fazer um pedido sobre oferta específico à Arábia Saudita.

O líder da Casa Branca, no entanto, ponderou que espera que o país tome por si só a decisão de elevar o fornecimento.

De acordo com ele, o principal intuito da visita é ampliar a integração de Israel na região.

O presidente norte-americano disse ainda que o G7 pretende trabalhar para se contrapor às “práticas abusivas da China”.

Questionado sobre o tempo em que norte-americanos devem enfrentar preços elevados de combustíveis, Biden respondeu que isso deve ocorrer enquanto a guerra na Ucrânia estiver em andamento.