Biden considera ‘responsável’ proposta de alta de imposto, diz Casa Branca

Porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki disse que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, considera “responsável” a proposta de aumentar a taxa do imposto corporativo de 21% para 28%, para financiar o pacote de infraestrutura idealizado pelo governo americano. Psaki ressaltou que o aumento ainda deixa o tributo em nível inferior ao do período logo após a Segunda Guerra Mundial e até 2017, quando o ex-presidente Donald Trump promoveu um corte nas taxas.

Além do aumento da carga tributária, o pacote de investimentos em infraestrutura de Biden tem recebido críticas por adicionar mais US$ 2 trilhões em estímulos à economia, segundo orçado pela Casa Branca, após a adoção de US$ 1,9 trilhão em apoio fiscal pelo Plano de Resgate Americano.

Segundo Psaki, Biden já realizou duas reuniões com congressistas democratas e republicanos, e o governo acredita que pode conseguir apoio da oposição para o projeto.

“Acreditamos que com 80% da população apoiando mais investimentos em infraestrutura e com propostas equivalentes sendo apresentadas, se começarmos a discussão pelas áreas em que concordamos, podemos avançar com o apoio bipartidário”, disse Psaki, ao ser perguntada sobre a possibilidade do governo utilizar o mecanismo de reconciliação do orçamento para aprovar o futuro projeto.

O instrumento permite a aprovação de legislações relacionadas a questões orçamentárias no Congresso dos EUA por meio de maioria simples, ou seja, 51 votos. A ferramenta foi usada para aprovar o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão.