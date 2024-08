Economia BID anuncia pacote de apoio à Argentina de US$ 647,5 milhões

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciou nesta quarta-feira, 31, que fornecerá um pacote de apoio à Argentina de US$ 647,5 milhões, como parte de seu programa para fortalecer as finanças públicas e a balança de pagamentos do país.

O Programa de Apoio à Sustentabilidade Fiscal e ao Crescimento do BID visa também contribuir para os esforços de reforma do governo argentino, afirmou a instituição em nota. O empréstimo tem um prazo de pagamento de sete anos, um período de carência de três anos e uma taxa de juros baseada na Taxa de Financiamento Overnight Garantida (SOFR), divulgou a instituição.