Bertioga tem o m² mais caro do litoral de SP, aponta pesquisa

Quem pensa em comprar um imóvel no litoral de São Paulo se engana ao achar que São Sebastião ou Ilhabela têm os preços mais altos por metro quadrado. É a cidade de Bertioga que lidera o ranking, elaborado pela DataZap a pedido do Estadão. O preço do m² no município é de R$ 15.615,54 para a compra e de R$ 78,33 para locação.

O valor do m² em Bertioga é quase o dobro da média geral do País na análise mensal da FipeZap de setembro (R$ 8.622). Além disso, chega próximo ao patamar observado em bairros nobres de São Paulo, como Itaim Bibi (R$ 16.802 o m²) e Pinheiros (R$ 16.235).

Em anúncios no site Zap Imóveis, há lançamentos de casas de 450 m² a R$ 6,5 milhões. Os imóveis têm quatro ou mais quartos.

São Sebastião, um point da classe média paulista que também tem áreas de alta renda, aparece em segundo lugar no ranking, com o preço do m² a R$ 10.376,58.

“Essas cidades têm como característica a presença de um ‘alto padrão’, possivelmente com uma oferta de imóveis que influencia significativamente a dinâmica local. Os preços em Ilhabela (terceira no ranking) são impactados pelo fato de a cidade ser um conjunto de ilhas, o que naturalmente limita a oferta de imóveis. São Sebastião é influenciada pela região de Maresias, e Bertioga se destaca pela Riviera de São Lourenço”, afirma Larissa Gonçalves, economista do DataZap.

No litoral sul, Santos lidera o ranking, com valor de R$ 6.132,83 por m².

A compra de imóvel para locação de longo prazo nos municípios analisados pode gerar rentabilidade entre 0,48% e 0,67% ao mês.

HOME OFFICE

O diretor executivo da Lopes Conceito, Ronaldo Roldão, afirma que o mercado imobiliário do litoral paulista cresceu durante a pandemia por causa da adoção do home office, da busca por mais qualidade de vida e do custo de vida mais acessível do que o da capital.

“Bertioga subiu pela transformação na Riviera de São Lourenço. Eram 5 mil moradores antes da pandemia; hoje são 25 mil. Tem empreendimento sendo lançado com preço de R$ 30 mil por m². Quando o lançamento sobe de preço, o usado também sobe. São Sebastião teve uma falta de empreendimentos de alto padrão, o que elevou os preços na cidade. Santos tem lançamentos com o m² a preços de R$ 12 mil ou mais”, diz.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.