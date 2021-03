BCE: riscos ambientais podem causar danos extensos à economia e perda financeira

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, voltou a dizer nesta quarta-feira, 24, que riscos ambientais podem causar danos extensos à economia e alavancar perdas financeiras. Por isso, segundo a dirigente, o combate às mudanças climáticas vem sendo monitorado pari passu pela autoridade, que já criou um grupo de trabalho para estudar o impacto do dilema sobre os instrumentos de política monetária.

As declarações foram feitas em vídeo pré-gravado e exibido no evento virtual “Investir em ação climática”.

“As mudanças climáticas podem reduzir o espaço disponível para a política monetária convencional atuar e, ainda, podem prejudicar a transmissão de suas decisões por meio do sistema financeiro”, disse a banqueira central. “Portanto, é essencial apoiar e conduzir uma transição ordenada para uma economia verde. A responsabilidade primária recai sobre os governos, que controlam as ferramentas mais importantes, mas vai se exigir esforço e compromisso de todas as partes da sociedade, incluindo dos bancos centrais”, acrescentou.