BCE precisa calibrar política monetária voltada para o futuro, diz Panetta

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Fabio Panetta disse nesta quinta-feira (16) que a instituição não deve se comprometer de maneira incondicional com futuras mudanças na política monetária.

“Em vez disso, precisamos calibrar nossa política monetária de uma forma que seja dependente de dados, voltada para o futuro e adaptável a novos desdobramentos”, afirmou Panetta, em discurso feito durante evento em Londres.

Panetta disse também que a extensão e duração do aperto monetário é mais importante agora que os juros do BCE estão entrando em território restritivo. Desde julho do ano passado, o BCE elevou seus juros básico em 3 pontos porcentuais.

Segundo Panetta, altas de juros menores podem garantir melhor calibragem da política monetária. No último dia 2, o BCE aumentou seus juros em 50 pontos-base e previu um ajuste da mesma magnitude para sua próxima reunião, em março.

“Precisamos cada vez mais considerar o risco de apertar (a política monetária) demais”, alertou Panetta.