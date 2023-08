BCE/pesquisa: analistas esperam cortes nos juros a partir de dezembro

O Banco Central Europeu (BCE) publicou hoje uma pesquisa realizada com analistas, na qual informa que a mediana dos profissionais consultados projeta que a autoridade monetária começará a cortar suas principais taxas de juros a partir de dezembro.

Um corte na taxa de depósitos, que atualmente está em 3,75%, é precificada para dezembro. Já uma redução nas taxas de refinanciamento e de empréstimos deverá ocorrer em fevereiro de 2024, segundo as previsões. As medianas preveem que a magnitude dos cortes será de 25 pontos-base.

A pesquisa também consultou a projeção dos analistas para inflação, crescimento e desemprego. O índice de preços ao consumidor da zona do euro é estimado em 4,7% para o terceiro trimestre de 2023 e 3,0% no final do ano. A previsão é de CPI de 2,4% no quarto trimestre de 2024, de 2,1% quarto trimestre de 2025, e de 2% no quarto trimestre de 2026 e no longo prazo. (P.15)

Os analistas esperam que o Produto Interno Bruto (PIB) avance 0,1% no quarto trimestre de 2023, 0,4% no quarto trimestre de 2024 e 0,3% no quarto trimestre de 2025 e 1,3% no longo prazo.

A taxa de desemprego é projetada em 6,7% no quarto trimestre de 2023 e 2024, em 6,6% no quarto trimestre de 2025 e no longo prazo.