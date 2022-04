BCE: desdobramentos da guerra sugerem crescimento mais fraco adiante, diz Guindos

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse nesta quinta-feira (28) que desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia sugerem crescimento mais fraco da zona do euro no período adiante.

Em discurso para a apresentação de relatório anual do BCE no Parlamento Europeu, Guindos afirmou que o resultante salto dos preços de energia está reduzindo a demanda e elevando os custos de produção no bloco.

Guindos disse ainda que os aumentos de preços “muito provavelmente” continuarão elevados nos próximos meses, em função principalmente dos custos de energia. O vice-presidente do BCE ressaltou, porém, que a maioria das medidas de expectativas de inflação baseadas no mercado indica que a taxa de inflação ao consumidor ficará em torno de 2% – a meta do BCE – no médio prazo.