BCE: Alemanha precisa de mais investimentos para impulsionar o crescimento econômico, diz Nagel

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Alemanha, Joachim Nagel afirmou nesta segunda-feira, 1, que a Alemanha precisa de mais investimentos para impulsionar o seu crescimento econômico. Em discurso preparado para evento, Nagel defendeu que atrair esses recursos dependerá de redução do processo burocrático, melhora nas políticas climáticas e ajustes no mercado de trabalho.

Sobre este último, o dirigente apontou que há uma “força de trabalho escondida” na Alemanha, composta por aproximadamente 3,2 milhões de pessoas, que precisa ser utilizada de alguma forma. Nagel também argumentou que existem regras sobre aposentadoria que podem ser revistas para ampliar a porcentagem de idosos empregados, por exemplo, ao atrelar a idade mínima a dados de expectativa de vida.

No discurso, entretanto, Nagel não comentou sobre a macroeconomia ou política monetária da zona do euro.