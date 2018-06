BC: risco do cenário externo se intensificou desde a reunião anterior do Copom

O cenário externo parece “mais desafiador”. A avaliação consta do comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgado nesta quarta-feira, 20, pelo Banco Central após a manutenção do juro básico da economia em 6,50% ao ano, como previa a maioria absoluta dos analistas.

No documento, o BC diz que o ambiente internacional “seguiu mais desafiador e apresentou volatilidade”. Nesse tema, os riscos estão “em grande parte associados à normalização das taxas de juros em algumas economias avançadas”. A avaliação desses riscos, continua o Copom, “produziu ajustes nos mercados financeiros internacionais” recentemente. Esse ajuste, explica o BC, gerou “redução do apetite ao risco em relação a economias emergentes”.