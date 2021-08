Economia BC publica boxe sobre evolução regional do crédito no 2º tri; Norte é destaque

O Banco Central publicou nesta quarta-feira um boxe do Boletim Regional sobre a evolução do crédito nas regiões do País no segundo trimestre de 2021. O documento destaca que a Região Norte apresentou a expansão mais acentuada do crédito para famílias, em todos os Estados. “Embora de forma mais moderada, as demais regiões também apresentaram crescimento superior ao do segundo trimestre de 2020, em cenário geral de recuperação da atividade e do consumo”, apontou o BC.

A autoridade monetária destacou ainda o crescimento do crédito consignado no Norte e no Nordeste, o protagonismo dos financiamentos rurais no Centro-Oeste e a aceleração mais relevante do crédito habitacional no Sul e no Sudeste.

Já no crédito para pessoas jurídicas no 2º trimestre de 2021, o BC destacou a maior expansão das operações nas regiões Sul e Norte, enquanto houve retração na região Sudeste (que em junho concentrava 58,3% dos empréstimos para empresas).

“À exceção do Norte, a variação do saldo de crédito foi inferior à do segundo trimestre de 2020, diante de maiores estímulos contracíclicos para o crédito corporativo naquele período”, acrescentou o documento.

O BC ressaltou ainda que a inadimplência das carteiras de crédito permaneceu reduzida no segundo trimestre, mesmo após o fim da carência concedida em 2020.

“O porcentual de atrasos acima de noventa dias do crédito para famílias manteve-se estável, enquanto a inadimplência do saldo total de empréstimos às empresas aumentou discretamente no Sudeste, no Nordeste e no Norte, em intensidade insuficiente para reverter a melhora do indicador na comparação interanual”, concluiu o boxe.