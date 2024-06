BC publica boxe do REB sobre concentração em credenciamento e emissão de cartões

O Banco Central publicou mais um boxe do Relatório de Economia Bancária (REB), dessa vez sobre a concentração nos mercados de credenciamento e de emissão de cartões de pagamento. O BC destaca que o mercado de credenciamento, que se concentrava em dois competidores até 2010, passou para 28 em 2023.

“O BC tem executado ações regulatórias que estimularam a competição na indústria de cartões, destacando-se a interoperabilidade entre participantes dos arranjos de pagamento e entre arranjos de pagamento, a participação aberta nesses arranjos, a gestão centralizada de riscos, a neutralidade do instituidor de arranjos, a liquidação centralizada das operações com cartões e a efetiva abertura do credenciamento”, aponta o boxe.

Com base no Índice de Herfindahl-Hirschman normalizado (IHHn) para medir a concentração, o documento mostra que o indicador no mercado de credenciamento de cartões de crédito e de débito diminuiu de “alto” (0,31) no primeiro trimestre de 2018 para “moderado” (0,16) no terceiro trimestre de 2023 – uma queda de 49%.

O BC cita ainda que a participação das quatro maiores credenciadoras no valor total das operações com cartões caiu de 84,8% no primeiro trimestre de 2019 para 72,7% no terceiro trimestre do ano passado.

No mercado de emissão de cartões de crédito, com 74 emissores, o IHHn caiu passou de elevado (0,22) para moderado (0,12) no período observado, entre 2018 e 2023. Da mesma forma, a participação dos quatro maiores emissores caiu de 79,4% para 61,0% na comparação entre 2019 e o ano passado.

“A participação das instituições financeiras bancárias emissoras reduziu-se de 79,4% no primeiro trimestre de 2019 para 57,3% no terceiro trimestre de 2023, e a participação de prestadores não financeiros de serviços de pagamentos elevou-se de 0,78% para 13,7%”, completa o BC.