BC: posição cambial líquida está em US$ 238,736 bilhões

A posição cambial líquida do Banco Central atingiu US$ 238,736 bilhões, conforme dados divulgados nesta quinta-feira, 4, pela instituição. O montante tem como referência o fim de março. A posição cambial líquida encerrou 2023 em US$ 238,568 bilhões e ficou em US$ 236,553 bilhões no fim de fevereiro.

A posição cambial líquida traduz o que está disponível para que o BC faça frente a alguma necessidade de moeda estrangeira – como fornecer liquidez ao mercado em momentos de crise, por exemplo. É considerado pelo órgão o indicador correto para medir a resistência do País a choques externos.

A posição leva em conta as reservas internacionais, o estoque de operações de linha do BC (venda de dólares com compromisso de recompra), a posição da instituição em swap cambial e os Direitos Especiais de Saque (DES) do Brasil no Fundo Monetário Internacional (FMI).

As reservas internacionais encerraram março em US$ 355,008 bilhões. No fim de 2023, estavam em US$ 355,034 bilhões e fecharam fevereiro em US$ 352,705 bilhões.