BC passa a divulgar novas estatísticas de meios de pagamento

O Banco Central passará a divulgar um novo conjunto de estatísticas relacionadas aos meios de pagamentos no Brasil. Os dados abarcam pagamentos de varejo e de cartões de crédito. “Anteriormente, a publicação dos dados ficava a cargo das infraestruturas de mercado financeiro responsáveis pela liquidação de determinado meio de pagamento”, explicou o BC por meio de nota. “Ou seja, para comparar o uso dos diversos instrumentos, era necessário consolidar as informações que estavam dispersas em vários sites. A única publicação comparativa entre os meios de pagamento era a publicação anual feita pelo BC, usualmente em agosto.”

A partir de agora, além de publicar os dados anualmente, o BC atualizará com mais frequência gráficos relacionados aos diferentes meios de pagamento, como Pix, TED, DOC, boleto, cheque, TEC, transferência interbancária, débitos diretos e saques.

“O propósito do BC é permitir o acompanhamento do mercado de pagamentos de varejo de uma forma mais tempestiva e amigável na página que acaba de ir ao ar”, disse o BC. “A intenção é que o espaço facilite a análise sobre o uso dos diversos meios de pagamento e permita o acompanhamento da digitalização dos pagamentos. Para o BC, o monitoramento desses dados é importante para subsidiar a formulação de políticas públicas e a análise de resultado da regulação para incentivar a digitalização e a inovação do setor.”

Os dados estão disponíveis em https://www.bcb.gov.br/estatisticas/spbadendos.