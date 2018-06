BC injeta US$ 5 bi no câmbio, mas dólar sobe 2,53% e vai a R$ 3,80

No dia em que o Banco Central fez o maior volume de intervenção no mercado de câmbio dos últimos meses, despejando US$ 5 bilhões para segurar o dólar em três leilões extraordinários, a moeda dos Estados Unidos não cedeu e fechou a quinta-feira, 14, perto da máxima do dia, em R$ 3,8095, alta de 2,53%. Segundo especialistas, o movimento hoje reflete o fortalecimento do dólar no exterior nesta quinta-feira, que teve forte alta ante divisas de emergentes como Argentina, Turquia e México, mas também embute a inquietação do mercado com a falta de sinalização mais clara do BC sobre o que pretende fazer no câmbio a partir da semana que vem. O real foi a segunda moeda que mais caiu ante o dólar hoje entre os principais mercados emergentes do mundo, atrás apenas da Argentina.

Nesta sexta-feira, 15, termina o prazo para a colocação de US$ 24,5 bilhões em ofertas extras de swap cambial, volume prometido pelo presidente do BC, Ilan Goldfajn, na semana passada, quando a moeda rondou os R$ 4,00. Desse total, US$ 18,7 bilhões já foram colocados até hoje. Ilan disse que o BC não tem preconceito contra nenhum tipo de instrumento, mas não sinalizou até agora qual será o próximo passo de atuação no câmbio. Nesta quinta-feira, foram ofertados 100 mil contratos, superando a oferta do dia 18 de maio de 2017, dia seguinte após a notícia da delação do empresário Joesley Batista, quando foram colocados 80 mil contratos.

O economista-chefe do Itaú Unibanco, Mario Mesquita, ex-diretor do BC, avalia que a atuação da instituição por meio da oferta de contratos de swap é justificada, pois os dados mostram que não tem havido grande demanda para dólar à vista, o que reduz a necessidade de outros instrumentos de intervenção. Além disso, o fluxo cambial mostra entrada de recursos, o que reduz a pressão no mercado. Com isso, a visão do banco é que o BC atua para evitar uma “dinâmica perversa” ou corrigir “volatilidade excessiva”, mas não para defender um nível de preço para o dólar aqui.

Pela manhã, o dólar chegou a cair para R$ 3,68, com o alívio causado no mercado financeiro internacional pelo anúncio da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE). A instituição anunciou a continuidade do programa de compras mensais de ativos em 30 bilhões. Pela tarde, preocupações comerciais, sobretudo entre a relação da Casa Branca com Pequim, falaram mais alto e o dólar engatou novo fortalecimento entre as principais moedas do mundo. Com isso, os ativos começaram a registrar piora no Brasil. Não houve um fato novo para justificar os movimentos de forte venda do real, ressalta o operador da corretora Multimoney, Durval Corrêa. Seguem as dúvidas sobre as formas de ação do BC no câmbio e, ao mesmo tempo, no cenário externo, o dólar chegou a bater máxima ante o peso argentino.